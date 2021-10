Según contó Sheeran en una entrevista, fue el músico de 74 años quien se contactó con él para realizar una canción juntos, más específicamente, una canción navideña. “¡'Step Into Christmas' ocupa el sexto lugar de las listas! Quiero hacer otra canción de navidad, ¿la harías conmigo?”, fue la propuesta que le hizo The Rocketman al compositor de Bad Habits.

“Elton me llama casi todos los días”, confesó Ed, quien aceptó la invitación de la leyenda musical para componer un tema con el que, en palabras del artista, no se sintió cómodo en un principio. “Sentía que no me favorecía”, dijo. Aún así, y lejos de querer perderse una oportunidad única, incluso que aceptó hacerla de todos modos. “Nunca sabes si el día de mañana vas a estar porque todo puede cambiar de un día para otro, entonces, ¿por qué no tomar esta oportunidad?”, concluyó Sheeran.

Esta no es la primera vez que Ed y Elton tocan juntos, pues ya lo han hecho hace cuatro años cuando en un show de Sheeran se unieron para cantar una versión acústica de Don't Go Breaking My Heart, versión que formó parte de Jumpers For Goalposts, un show-film que registró y recopiló las tres fechas del joven inglés en el estadio Wembley para su gira X.

El cuarto álbum de Sheeran, Equal, se lanzará oficialmente el 29 de octubre y será el sucesor de Divide (2017).

Elton John aún se encuentra cosechando el éxito de Cold Heart, su reciente colaboración con Dua Lipa.