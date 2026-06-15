Edén Muñoz conquista España y confirma su alcance internacional

La música de Edén Muñoz cruzó el Atlántico para conquistar nuevos escenarios.

El cantante y compositor sinaloense vivió un fin de semana cerró con éxito su gira Como en los Viejos Tiempos en España, donde ofreció presentaciones en Barcelona, Valencia y Málaga ante un público que respondió con entusiasmo a cada una de sus canciones.

El artista originario de Los Mochis, se ha convertido en uno de los nombres más importantes del regional mexicano contemporáneo.

Tras consolidar su carrera como líder y voz principal de Calibre 50, agrupación con la que logró decenas de éxitos y récords de popularidad, emprendió su camino como solista en 2022, etapa en la que ha demostrado una notable capacidad para reinventarse sin perder la esencia que lo llevó al reconocimiento internacional.

Durante su paso por territorio español, Muñoz logró una conexión especial con la comunidad latina y con seguidores españoles que han encontrado en sus letras historias de amor, desamor y vida cotidiana.

Cada concierto se transformó en una fiesta colectiva donde temas como Chale, Como quieras quiero y Consejos gratis fueron coreados de principio a fin.

Más allá de la producción y el despliegue técnico de los espectáculos, lo que marcó la diferencia fue la cercanía que el cantante mantuvo con sus seguidores. Visiblemente emocionado, agradeció el respaldo recibido durante la gira.

“Y si tenemos que venir a España 50 mil veces a que nos escuchen, nos van a escuchar así con la banda”, expresó el intérprete ante una audiencia entregada.

La gira europea representa uno de los momentos más importantes de su carrera como solista, ya que no solo confirma el crecimiento internacional de su proyecto musical, sino también la expansión del regional mexicano en mercados donde hace algunos años parecía impensable llenar recintos con música de banda y norteño.