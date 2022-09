Edén Muñoz, en medio de la polémica por algunas declaraciones

“Primero que nada, una sincera disculpa cab*, y por eso quiero dar la cara, porque yo no me di a entender”, comenzó por explicarse Edén Muñoz.

“Conmigo pasa algo muy curioso, a pesar de que tengo muchos años haciendo esto, las ruedas de prensa siempre me siguen poniendo nervioso y se me traba la lengua. A veces, no conecta uno la boca con el cerebro y pasan este tipo de cosas”, agregó el cantautor.

Además, también dijo que no iba a permitir que todo este drama se saliera de control y que su familia, esposa e hijos se vean involucrados en los comentarios de odio.

También aseguró que el haber estado en la capital del Estado de Sinaloa, tocando por primera vez, le ganó el “Patriotismo estatal”.

“Jamás he dicho que no me sienta orgulloso de ser mexicano”, sentenció en el mensaje que culminó con amor hacia sus fans y pidiéndole paz.