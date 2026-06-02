Edén Muñoz entradas para su concierto en Guadalajara y abre segunda fecha

Edén Muñoz sigue escribiendo capítulos memorables en su carrera y reafirmando el poder de convocatoria que lo ha convertido en una de las figuras más importantes del regional mexicano.

El cantante y compositor sinaloense alcanzó un nuevo récord al agotar por completo las entradas para su concierto del próximo 28 de noviembre en la Arena Guadalajara, cuando aún faltan seis meses para la presentación.

La respuesta del público fue tan contundente que el intérprete de éxitos como Chale, Como Quieras Quiero y La Nena se convirtió en el primer artista en lograr un sold out en este recinto con un espectáculo en formato 360 grados, una modalidad que permite una experiencia más cercana e inmersiva para los asistentes.

El anuncio confirma el gran momento que atraviesa el ex vocalista de Calibre 50, quien ha logrado consolidar una carrera solista marcada por éxitos radiales, millones de reproducciones en plataformas digitales y una conexión cada vez más fuerte con sus seguidores.

Ante la extraordinaria demanda de boletos, los organizadores confirmaron una nueva fecha para el 27 de noviembre, brindando así una nueva oportunidad a los miles de fanáticos que no alcanzaron entradas para el concierto originalmente programado.

Gira por Europa

Además del éxito en territorio nacional, Muñoz continúa expandiendo su alcance internacional ya que esta misma semana iniciará una gira por Europa, donde llevará su espectáculo a importantes ciudades de España y Francia, países donde la comunidad latina y los amantes de la música mexicana esperan con entusiasmo sus presentaciones.

La gira europea arrancará el 5 de junio en Sevilla y continuará por Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, para concluir el 15 de junio en París.

Se trata de una serie de conciertos que reflejan el crecimiento global del artista y el interés que ha despertado su propuesta musical más allá de las fronteras mexicanas.

Tras su regreso al país, Edén retomará su agenda de presentaciones en México con fechas programadas en San Juan del Río, Querétaro, y Los Mochis, antes de continuar con una gira que mantiene una constante respuesta positiva del público.

La venta de boletos para la nueva fecha del 27 de noviembre en la Arena Guadalajara estará disponible a partir del próximo 5 de junio a través de Superboletos.

Se presentará en su tierra

Uno de los compromisos más esperados por sus seguidores será su regreso a Los Mochis, ciudad a la que volverá luego de haber pospuesto su concierto programado originalmente debido al incendio registrado en una plaza comercial de la ciudad.

La reprogramación de la presentación representa una oportunidad para reencontrarse con el público mochitense, que mostró su comprensión y respaldo al artista tras la suspensión del evento por motivos de seguridad.

Próximas fechas

Europa

05 de junio, Sevilla, España

06 de junio, Madrid, España

12 de junio, Barcelona, España

13 de junio, Valencia, España

14 de junio, Málaga, España

15 de junio, París, Francia

México

18 y 19 de junio, San Juan del Río, Querétaro

20 de junio, Los Mochis, Sinaloa