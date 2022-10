Edén Muñoz estrenará su primer disco como solista

"Aquí va la historia de 'Consejos Gratis'. Me encantaría comenzar diciéndoles que mis amigos son mucho más mayores que yo y ese es un consejo gratis que aplica para todos, rodeate siempre de gente con más experiencia y más chingona", dijo a través de un video en sus redes sociales.

Tras presentar el nombre del tema, el cantautor mochistense contó que la inspiración le llegó durante una “carnita asada” donde la plática lo llevó a escribir el siguiente sencillo.

"Estábamos en un convivio, carnita asada y todo el pelo, llegó un punto en la madrugada en que la peda se empezó a poner melancólica, y empezamos hablar justamente de los padres, de los consejos, y entonces fue un momento súper interesante el cual, Edén, ponte vivo. Yo me acuerdo cuando mi jefe decía, estudia, que un lápiz pesa menos que una pala y uno de los consejos favoritos que me han dado mis padres es no ir a donde no lo invitan, de repente mi cabeza dijo no más, vámonos, y le dije a mis compas ahorita vengo. Obviamente empezaron a ching..., eh cu...o, pa' qué te vas, llegué a la casa, agarré la guitarra y ahí fue donde empecé a escribir".

En otro video, el ex integrante de Calibre 50 interpretó con guitarra en mano unos fragmentos del tema que habla de la humildad.

Hasta el momento se desconoce si este disco tiene algunos duetos, o el nombre de los temas, lo que adelantó es que se podrán escuchar ritmos variados porque tuvo la libertad de crear sin respetar un estilo, como lo hacía en Calibre 50.