Edén Muñoz hace vibrar el Carnaval ante más de 25 mil personas

Ante más de 25 mil personas y con un ambiente que no decayó en ningún momento, Edén Muñoz conquistó de nueva cuenta el Carnaval Internacional de Mazatlán con un concierto que se prolongó durante cuatro horas y que mantuvo el recinto totalmente lleno.

Entre ovaciones, coros multitudinarios y una energía desbordante, el cantautor reafirmó su conexión con el público patasalada en la primera noche de la Máxima Fiesta.

La velada de la coronación de Javier I como Rey del Carnaval fue intensa, larga y vibrante. “El Chiras” vivió la fiesta desde un lugar privilegiado, junto al Cortejo Real varonil de este año disfrutó el concierto desde el escenario, contagiado por la energía que dominó en la noche. El nuevo soberano no dejó de bailar con la música de Edén, convirtiéndose en uno de los más entusiastas animadores de la velada.

“Queé pasó Mazatlán?...¡Manifiéstate Mazatlán, Sinaloa que no te escucho!” lanzó Edén Muñoz apenas y pisó el escenario que se instaló en el Estadio Teodoro Mariscal, vestido completamente de negro y con un acordeón blanco en sus manos. Desde los primeros acordes con A la antigüita y Qué bonita es esta vida, el público cantó a todo pulmón, Siguieron Gente batallosa, El amor no fue pá mí, popularizada por Grupo Firme, Ni que estuvieras tan buena y Sueño Guajiro.

Fue cuando interpretó Eva María el momento en el que el público se prendió y el concierto se convirtió en un gran baile. Uno de los momentos más intensos llegó con el tema Siempre te voy a querer, los gritos se multiplicaron y miles de voces acompañaron cada palabra del intérprete mochitense.

En medio de la euforia, el ex integrante de Calibre 50 sorprendió un comentario que desató risas y aplausos: “Porque sin esta canción muchos no se hubieran procreado”, dijo antes de cantar “El tierno se fue”, provocando que el público coreara cada verso con especial entusiasmo.

Con el acordeón marcando el ritmo llegó uno de los momentos más dinámicos del concierto: los homenajes. Esta actividad ya es parte fundamental de las presentaciones del intérprete. En las pantallas del escenario apareció una ruleta digital desde la que el cantante eligió, al azar, a las figuras del regional mexicano, que serían recordadas durante la noche. La primera en aparecer fue Selena,. De inmediato, Edén entonó fragmentos de Como la flor y Amor prohibido, entre otros éxitos de la Reina del Texmex, evocando a la nostalgia.

Pero ese fue solo el inicio. En la ruleta también surgieron nombres emblemáticos de la historia de la música mexicana como Joan Sebastian, Vicente Fernández, Sergio Vega, y Los Tigres del Norte, ampliando el recorrido musical de la noche, y convirtiendo el concierto en un viaje musical por distintas generaciones y estilos.

Sinahí de la Rocha, corista de Edén Muñoz y ex participante del concurso Buscando a las Estrellas de la extinta Radio La Jefa, tomó protagonismo en el escenario. Mientras el cantante realizaba cambio de vestuario, ella interpretó el tema Todavía, de La Factoría, mostrando su potencia vocal y ganándose el aplauso del público.

Así entre recuerdos, clásicos, pero también sus éxitos recientes como Chale, y temas que fueron éxito en su época como líder de Calibre 50 como Contigo, Edén Muñoz logró que el Carnaval no solo comenzara con fiesta, sino también con un homenaje vivo a la música popular.

Al final, tras cuatro horas de música ininterrumpida, quedó claro que el público carnavalero no solo escuchó... respondió con todo.