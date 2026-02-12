$!Edén Muñoz ‘prende’ a los mazatlecos en la coronación del Rey de la Alegría del Carnaval

MAZATLÁN._ El cantautor sinaloense Edén Muñoz encendió el escenario del estadio Teodoro Mariscal como parte del festejo por la coronación del Rey de la Alegría del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, Javier Osuna “El Chiras”. Desde sus primeras interpretaciones, el cantante logró una conexión inmediata con el público mazatleco, que coreó cada tema y mantuvo el ánimo encendido durante la noche del jueves.







Con un repertorio que combinó éxitos propios y clásicos populares, el artista dio voz a canciones como “Como quieras quiero”, “Esta vida”, “El amor no fue pa’ mí”, “Juro que te amo”, “Ni que estuvieras tan buena”, “Tus latidos” y “Mi lugar favorito”, además de temas festivos como “A la antigüita” y “La Nena”, que pusieron a bailar a los asistentes. La energía del escenario y la cercanía del intérprete transformaron la velada en una celebración colectiva.

Posteriormente, el intérprete presentó su ya tradicional “ruleta” para cantar temas de manera aleatoria, siendo Selena Quintanilla una de las artistas “elegidas” para que Muñoz entonara temas icónicas como “Amor prohibido” y “Como la flor”, haciendo bailar a todos los presentes. Entre luces, palmas y coros multitudinarios, el concierto se consolidó como el cierre musical ideal para la ceremonia, prolongando el espíritu del Carnaval y reafirmando la identidad regional que distingue a esta tradicional fiesta porteña. “Me siento orgulloso de seguir viviendo y compartiendo con cada uno de todos ustedes. Gracias por este abrazo tan grande que me regalan hoy, definitivamente será una noche bastante emotiva y pues nada, disfruten ser felices. Vamos a tomar, vamos a pasarla a toda madre como solamente nosotros sabemos. Mazatlán y ustedes siguen siendo mi lugar favorito”, compartió el cantautor.