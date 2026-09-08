Edén Muñoz y Los Dos Carnales ponen el toque regional al GNP de Yuridia

El talento de exponentes del regional mexicano tuvo una presencia destacada en la agenda musical de Yuridia en la Ciudad de México, con la participación de Edén Muñoz y Los Dos Carnales, quienes durante el fin de semana compartieron escenario con la intérprete.

Posteriormente ambos exponentes llevaron su propuesta al Festival Arre 2026.

La actividad comenzó con la segunda presentación de Yuridia en el Estadio GNP, donde Edén Muñoz formó parte de los invitados especiales de la cantante.

El sinaloense Edén Muñoz se sumó a los duetos sorpresa de la segunda noche de Yuridia en el Estadio GNP, donde junto a la cantante interpretó Si No Piensas Cambiar, tema que forma parte del álbum Pa’ Luego Es Tarde, producción en la que el artista sinaloense también participó como productor.

La presencia de este género musical continuó con Los Dos Carnales, quienes fueron invitados por Yuridia a su segunda fecha en el mismo recinto.

Los hermanos Poncho e Imanol Quezada interpretaron junto a la cantante los temas Llévate y Cabrón y vagón, logrando que sus voces se unieran a las de las 65 mil personas que asistieron al concierto.

Para Los Dos Carnales, el encuentro representó además una antesala a su participación en el Festival Arre 2026, donde el domingo 6 de septiembre se presentaron por primera vez en un festival de esta magnitud en México.

Con su estilo norteño, los hermanos originarios de Coahuila llevaron al escenario una presentación marcada por la energía y la música regional mexicana, conectando con el público capitalino.

La participación en el Arre se suma a una agenda internacional que continuará durante los próximos meses.

Los Dos Carnales tienen programadas presentaciones en Chile y Guatemala para cerrar el año, además de un regreso a la Ciudad de México en noviembre.

Por su parte, el sinaloense Edén Muñoz estuvo en el Festival Arre 2026, pero de una forma inesperada, ya que no formaba parte del elenco oficial programado en los horarios del fin de semana, sino que apareció como el invitado sorpresa de Alejandro Fernández.

De esta manera, Edén Muñoz y Los Dos Carnales se sumaron a una semana de actividad para la música regional mexicana en la capital del País, compartiendo escenario con una de las voces más reconocidas del pop mexicano y formando parte de uno de los festivales dedicados al género.