$!Edith Márquez y Natalia Jiménez amenizan coronación de Ivanna I como Reina de los Juegos Florales

Ivanna y su corte fueron bajadas del escenario, esto no es algo nuevo, pues desde el 2018 para acá, las reinas ya no se quedan sobre el escenario acostumbrado y son colocadas en un pequeño trono frente al escenario, ahí escucharon temas como Dejémoslo así, Aunque sea en otra vida y Mi error mi fantasía.

“Hay canciones que no necesitan presentación... Hay una canción de esto que siente uno de lo que ya no van bien entre una pareja”, dijo para interpretar Ese beso, un que tema que cuando se estrenó trascendió que estaba dedicado a su ex esposo.

“Que sepan que me retrasé por unas fallas técnicas aquí, no ha sido por mí, ya he estado aquí desde hace dos horas, que he visto el concierto de Edith Márquez, que he estado aquí echando desmadre con mis amigos”, dijo Natalia Jiménez, haciendo referencia a que el staff del Carnaval no podía solucionar las fallas sobre el escenario.

Haciendo un homenaje a la comunidad LGBTTTIQ, que siempre la ha apoyado durante su trayectoria como cantante, interpretó el tema Creo en mí.