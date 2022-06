$!Eduardo Loaiza, vocalista de Los Recoditos, divide sus días entre los escenarios y su rol de padre

“De un tiempo acá las responsabilidades han ido aumentando, porque en cuestiones laborales soy relativamente nuevo, tengo apenas tres años en la banda y entrar a un agrupación como Los Recoditos lleva mucha responsabilidad muchos sacrificios, y ahora, con la llegada de mi hijo se aumentan como el triple las preocupaciones, que tienes que irte, que en los momento importantes no estás, que si el niño se enferma, pero al final creo que todos sacrificio tiene su recompensa”, dijo Eduardo Loaiza.

Desde varios años pasaba por la mente de Eduardo el convertirse en padre, era algo que deseaba, sin embargo, acepta que no tenía las condiciones económicas para traer al mundo a un hijo, pero “Gracias a Dios, en Banda Los Recoditos estamos en un buen momento, nos da para tener dos o tres hijos”, dijo entre risas, “Mi hijo siempre fue muy querido, fue muy planeado, no fue como que se me chisporroteó, ya lo esperábamos, yo tenía muchas ganas de tener un hijo, pero pensando como una persona responsable, antes a lo mejor se me iba a complicar un poco más, ahora, pues no somos millonarios, pero nos va bien como para darle la vida que merece y que no carezca”, dijo.