El artista, de 28 años, se aceró a una de sus fanáticas quien le dijo que estaba separada: “¿A poco te acabas de divorciar?, ¿en serio? Yo también”, declaró Eduin, que a su estilo habría revelado que ya terminó con su matrimonio después de más de una década juntos y de tener tres hijos.

El cantante no sólo reveló que oficialmente está soltero, sino también dio su opinión sobre volver a contraer matrimonio, ya que después de tomar el celular de su fan y sacarse una selfie.

Al devolverle el móvil, el vocalista de Grupo Firme aseveró: “Mi amor, que encuentres... no, no, que ya no te cases, disfruta de la vida”, lo que provocó entre los asistentes que fueron al “Hay que conectarla Tour 2023” varios gritos que apoyaban las palabras del intérprete de “El Tóxico”.

Eduin Caz anunció que se separó de su esposa durante la entrega de los Premios Lo Nuestro 2023, pues al dar un discurso por todos los galardones que se llevó esa noche, se los dedicó a su ex.

Ante la noticia que inmediatamente se volvió tendencia, el artista indicó que efectivamente ya no se encontraba con Daisy Anahy, sin embargo, estaba haciendo su “luchita” tratando de reconquistarla, por lo que después de esto le dedicó algunos mensajes durante sus conciertos.