Ante sus millones de seguidores, el vocalista de Grupo Firme relató los momentos que vivió después de visitar Six Flags del estado de California, en Estados Unidos, donde presuntamente fue discriminado por un elemento de seguridad.

En ese tiempo, el nuevo ídolo del género regional mexicano se subió a varias atracciones a pesar que tenía planeado irse antes de esa hora.

Al momento de acudir a recoger el celular, un policía de presunto origen de Estados Unidos le negó la entrega de su dispositivo. El cantante aseguró que esto ocurrió debido a su origen mexicano.

“Me miró y me hizo cara fea”, aseguró el reconocido cantante en sus redes sociales.

Como era de esperarse, la publicación inmediatamente se volvió viral, pues cientos de internautas le expresaron su apoyo. Otros le dijeron que hizo mucho teatro para algo tan pequeño.

Renunció a seguir bebiendo alcohol

Después de que generara preocupación entre sus fans por ingresar de emergencia al hospital, el vocalista de Grupo Firme reveló que hará cambios radicales en su vida para no volverse a enfermar de gravedad.

Fue por medio de algunos videos que el líder de Grupo Firme compartió en sus redes sociales, cómo es que celebró la llegada del 2022, pues fue algo muy difícil para él, ya que gusta de tomar bebidas alcohólicas y en esta ocasión no lo pudo hacer.

Caz fue diagnosticado con una hernia hiatal y, aunque no ha revelado en qué consiste su tratamiento, seguramente no puede consumir ningún tipo de irritante, por lo que este Año Nuevo más a fuerzas que de ganas, el cantante no consumió algo que pudiera afectar su salud.