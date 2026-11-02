Eduin Caz recuerda a los fieles difuntos con ‘Cuando yo me muera’

En el marco de las celebraciones del Día de Muertos, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, compartió un video en el que aparece vestido con un esmoquin negro mientras interpreta Cuando yo me muera.

Esta canción aborda la despedida de la vida desde una perspectiva festiva y que coincide con la tradición mexicana de recordar a quienes ya fallecieron.

La publicación, acompañada por la fecha del 2 de noviembre, llamó la atención de sus seguidores, al relacionarse con una de las jornadas más representativas de esta celebración en México.

El cantante se encuentra en Guadalajara, donde Grupo Firme tiene programadas presentaciones como parte de su actividad musical.

Cuando yo me muera es una colaboración de Grupo Firme con el cantautor El Esparza, nombre artístico de Omar Eduardo Esparza Altamirano.

La canción propone una manera distinta de abordar la muerte, al plantear que el recuerdo de una persona también puede mantenerse vivo mediante la música, el canto y la convivencia.

El tema cuenta con la participación de Eduin Caz y forma parte de los lanzamientos recientes de la agrupación, que ha construido buena parte de su popularidad a través de canciones de desamor, celebraciones y experiencias personales con las que conecta con su público.

La publicación del intérprete durante el Día de Muertos se suma a las expresiones de artistas que utilizan sus redes sociales para compartir mensajes, música y recuerdos relacionados con esta tradición, en la que las familias mexicanas honran la memoria de sus seres queridos.

Continúa la gira

Mientras la agrupación mantiene presencia en redes sociales con sus lanzamientos, Grupo Firme también tiene compromisos musicales programados para los próximos meses.

De acuerdo con calendarios de conciertos publicados, la banda contempla presentaciones en Tlaxcala los días 6 y 7 de noviembre, además de una fecha en Querétaro el 27 de noviembre.

Para diciembre, su agenda incluye actuaciones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 5, y en Boca del Río, Veracruz, el 19. Las fechas están sujetas a posibles actualizaciones de los organizadores.

De esta manera, Eduin Caz combina la promoción musical con una publicación alusiva al Día de Muertos, mientras Grupo Firme se prepara para continuar con sus presentaciones ante sus seguidores en distintas ciudades de México.