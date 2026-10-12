Eduin Caz regala un millón de pesos a Ese Pérez y lo llama el verdadero ganador

El cantante Eduin Caz sorprendió al influencer y comediante Ese Pérez al regalarle un cheque por un millón de pesos, luego de su participación en La Casa de los Famosos México 2026, donde obtuvo el cuarto lugar.

A través de sus redes sociales, el vocalista de Grupo Firme compartió el reconocimiento económico y aseguró que, aunque su amigo no fue nombrado ganador oficial del reality show, merecía ser considerado como tal.

“Un millón de pesos al verdadero ganador”, expresó al acompañar el gesto.La entrega del dinero también dio pie a que ambos compartieran mensajes de agradecimiento y amistad.

Ese Pérez reaccionó con humor a la sorpresa y bromeó sobre el destino que podría darle al dinero.

“Ya tengo para prestarle a mi carnal para la luz y el agua”, se puede leer.

En la misma publicación, el comediante agradeció a Eduin Caz por el apoyo y destacó que, aunque no obtuvo el primer lugar de la competencia, se sintió ganador por la amistad del cantante y el respaldo de sus seguidores.

“Yo no soy ganador 100 por ciento del ‘reality show’, pero con tu amistad y toda la gente que me apoya, yo gané”, escribió.

Por su parte, Eduin Caz aprovechó la ocasión para contar que fue el primero en animar a Ese Pérez a aceptar la invitación para entrar a la casa más famosa de México.

Según relató, cuando recibió la propuesta le recomendó tomar el reto como una oportunidad para demostrar responsabilidad y alejarse por un tiempo de las fiestas.

El cantante también manifestó su molestia por las situaciones que, desde su perspectiva, buscaban perjudicar al influencer durante la competencia.

Destacó que Pérez demostró su personalidad y lealtad a lo largo del programa.

“Felicidades por este logro, aunque no fuiste nombrado como el ganador”, escribió Eduin, quien también hizo referencia a los números de la primera transmisión en vivo de todos los finalistas para respaldar su postura sobre quién consideraba el verdadero triunfador.

El gesto de Eduin Caz se sumó al apoyo que Ese Pérez recibió de los hermanos Caz durante su participación en el programa, pues tanto el cantante como Jhonny Caz manifestaron públicamente su respaldo al comediante, quien concluyó su paso por el reality en el cuarto lugar.