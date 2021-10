Edwin Luna y Kimberly Flores hablan sobre las dudas de su relación

La polémica se apoderó del matrimonio Edwin Luna y Kimberly Flores, primero con la presunta infidelidad de ella con Roberto Romano en “La Casa de los Famosos”, sin embargo, recientemente salió a la luz que el primero en tener fama de infiel fue el líder de la banda Trakalosa de Monterrey.

Fue en un video para el canal de YouTube del cantante de la Trakalosa de Monterrey donde la polémica pareja realizó diversas confesiones sobre su relación y una de las primeras anécdotas que contaron fue que cuando se conocieron, Edwin Luna tenía una fama de mujeriego, pues la guatemalteca creía que tenía una conquista en cada ciudad a la que iba de gira.

“No sabes el nivel de artista que eras porque en Guatemala la banda llevaba poco de haber entrado, no sabía mucho de tu música, no sabía mucho de tu género y menos de ti, pero la persona que conocí fue la que me llamó mucho la atención, en ti conocí a alguien distinto, pero al final tenía ese miedo del artista que llega, quiere acostarse con alguien y nunca más se vuelve a recordar de la persona y es que hay muchos que dicen que tienen una en cada lugar y así me pasó el día en que te conocí”, confesó Kimberly Flores.

En otro momento de la plática, la modelo guatemalteca le confesó a su marido que en un principio no tomó muy en serio su relación y reiteró que el motivo era por la fama de mujeriegos de los cantantes.

“Súper desconfiada, no creía en muchas cosas, no se pudo ni siquiera hablar bien porque estábamos en esto del trabajo, pero sí me quedaron muchas dudas después de que te conocí”, sentenció Kimberly Flores.

Mencionó que despejó sus dudas sobre Edwin Luna cuando el cantante de la Trakalosa de Monterrey le propuso a la modelo guatemalteca que le mostrara algunos de los lugares más emblemáticos de su país, pues de esta manera tuvo oportunidad de conocerlo más a fondo y comprobar que sus intenciones eran buenas y que iba en serio.

“Andábamos tranquilos, me diste mucha paz cuando te conocí porque me contaste la historia de tu ex pareja y me contaste todo lo que sucedió, te estabas dando una segunda oportunidad, nos estábamos gustando, hubo mucha química, entonces ese tiempo en el que estuviste en Guatemala y anduvimos por todos lados ya me empezó a gustar”, dijo Kimberly Flores, mientras Edwin Luna sonreía al recordar cómo iniciaron su relación.

Pese a que Roberto Romano sigue asegurando que sí sostuvo una relación con Kimberly Flores, la pareja ha dejado en claro que estos comentarios no afectan en su relación, sino todo lo contrario, pues en cada oportunidad que han tenido se han mostrado más unidos y enamorados que nunca, por lo que pese a haberse convertido en blanco de todo tipo de críticas, ellos están decididos a seguir disfrutando de su amor.