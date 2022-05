Eiza González confirma asistencia a la MET Gala 2022

En algunas ocasiones la lista de invitados ha sido liberada previo al show, pero en esta ocasión no ha sido así. Por ello, hasta el momento no hay grandes detalles sobre los mexicanos y latinos que asistirán a esta nueva edición, sin embargo la confirmación de la protagonista de telenovelas de Televisa como Amores verdaderos , que ahora triunfa en Hollywood, ha generado gran expectativa en redes sociales pues sus looks pasados -2018 y 2021- han sido ovacionados por los expertos de moda.

“¡Es esa época del año!, nos vemos el lunes @voguemagazine”, escribió en una publicación de Instagram que fue acompañada con fotografías de su popular vestido rojo utilizado en la edición 2021, que tuvo como temática In América: A Lexicon of Fashion.

La confirmación de la mexicana ha generado miles de reacciones en su publicación, ya que hasta el momento ha recibido comentarios positivos que agradecen su participación y que sea ella una de las representantes de México.

En la caja de comentarios se pueden leer algunos como:

“Venga Eiza, no nos decepciones como otros latinos, porque tú siempre lo haces de manera increíble”. “Que digna representante de México tenemos en esta MET Gala 2022, nadie mejor que tú para dar ese glamour y belleza que se necesita”. “Si con el vestido rojo aún no superamos tu participación en el 2021″. “Me da gusto que te invitaran otra vez porque sin duda como mexicana has hecho que los americanos vean el potencial de actriz, modelo y cantante que eres y que no todo es aca ‘tercer mundo’”, mencionaron usuarios mientras que Camila Cabello agregó “Yesss”.

Eiza en la MET Gala de 2018 y 2021