Eiza González dedica sensible mensaje a Octavio Ocaña

En este contexto, la actriz reaccionó a la muerte de Octavio y, a través de su cuenta de Twitter le dedicó unas palabras y admitió aún no haber procesado el fallecimiento del joven actor con quien compartió pantalla. Difundió Infobae.

“Llevo varios días tratando de digerir la noticia sobre Octavio”, comenzó en el tuit. “Quiero compartir que mi tiempo con él en Lola fue increíblemente especial, ya que él y yo pasábamos bastante tiempo juntos. Incluyendo a su familia. Me llena de tristeza lo sucedido y aún no logro asimilarlo”, concluyó en el primer mensaje breve.

“Espero que Dios lo tenga en su gloria y mi corazón está con su hermosa familia. Lamento tanto esta pérdida y están en mis pensamientos y corazón. Q.E.P.D. Mi querido piojo”, escribió.

El mensaje de Eiza conmovió a sus seguidores y a los de Ocaña, quienes recordaron su paso juntos por la televisión y agradecieron a Eiza el gesto: “Yo sabía que te encontrabas triste por la pérdida de Octavio (...) te quiero Eiza y también nos duele tanto esta desgracia”, “La pérdida de ‘Otto’ me pegó como si hubiera sido alguien de mi familia, me quedo con los buenos momentos que me dieron en Lola érase una vez”, fueron algunos de los tuits en respuesta al mensaje de Eiza.