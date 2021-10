Ahí confirmó que será parte de la serie para Apple TV Plus “Esta historia, con este cast”, escribió la famosa, quien se llevó los halagos por parte de sus seguidores quienes no dudaron en externarle lo orgullosos que se sienten por ella, difundió msn.com.

Eiza González anunció que será parte de la serie Extrapolations del escritor, director y productor Scott Z. Burns para la plataforma de streaming Apple TV Plus.

La serie no solo abordará el cambio climático de manera personal, sino de manera colectiva, por lo cual narrará la manera en la que cada uno de los países hacen su mejor esfuerzo para mantener la supervivencia de sus habitantes.

Este proyecto se suma a la larga lista de largometrajes y series en las que ha participado la mexicana, como Baby Driver, Welcome to Marwen, Rápidos y furiosos, así como Godzilla vs Kong, película que se estrenó este año.

Además, es uno de las producciones que tiene la actriz en puerta, pues hay que recordar que hace unas cuantas semanas anunció que produciría y protagonizaría una película biográfica sobre la actriz del Cine de Oro Mexicano, María Félix, mejor conocida como La Doña.