El actor Alain Delon se despide de su público: solicita la eutanasia

Anthony comentó que su papá le pidió ayuda para someterse al suicidio asistido; sin embargo, el actor y guionista dijo que no podía hacerlo, así que será su hermana Anouchka quien ayude al octagenario actor a terminar con el sufrimiento que le ha perseguido desde hace 3 años.

Según el medio francés RTL, luego de sufrir el doble derrame cerebral en 2019, Delon le pidió a su hijo que sea su albacea cuando no pudiera valerse por su propia cuenta y así someterse a la eutanasia. En este sentido, Anthony Delon estaría cumpliendo con la voluntad de su padre.

Alain Delon, actor francés de 86 años, se despidió de su público luego de anunciar que se someterá al procedimiento de eutanasia. El intérprete sufrió un doble derrame cerebral, lo que degradó considerablemente su enfermedad al grado de ya no querer vivir.

En 2021, Alain Delon ya se había pronunciado a favor de la eutanasia, pues considera que “una persona tiene derecho a partir en paz, sin pasar por hospitales, inyecciones y demás. Envejecer apesta y no puedes hacer nada al respecto”.

Después del anuncio por parte del hijo de la leyenda francesa, en redes sociales y medios de comunicación trascendió una carta de despedida por parte del propio actor.

“Me gustaría dar las gracias a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo. Espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no sólo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas”, escribió Alain Delon.