Como no podía ser de otra forma, Elsa Pataky también lo ha felicitado públicamente en redes con una serie de fotografías muy divertidas. “¡Feliz cumpleaños a mi entrenador de loros favorito, cuidador de niños y domador de esposa, no hay nada que no puedas hacer! ¡Te queremos hasta el infinito y más allá!”, le escribe en un post que no ha tardado en llenarse de miles de ‘likes’.