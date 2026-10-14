El actor Clint Eastwood dona tierras para reserva natural y prevenir inundaciones

Clint Eastwood donó 54 hectáreas de su rancho en Carmel para crear una reserva natural, ayudando a prevenir inundaciones. La iniciativa busca recuperar la llanura del río Carmel, reducir riesgos a comunidades y restaurar ecosistemas.

La decisión del actor y director de cine permitió incorporar una extensa superficie al proyecto Carmel River FREE, enfocado en la restauración de la llanura aluvial del río Carmel, en el condado de Monterey. Su objetivo es permitir que el agua de las crecidas se extienda por zonas habilitadas, protegiendo viviendas y negocios cercanos.

Eastwood adquirió en 1995 una antigua granja de alcachofas junto al río Carmel, un terreno con potencial de desarrollo inmobiliario y derechos de agua. Sin embargo, parte de esa propiedad terminó destinada a la conservación ambiental, transformándose en una iniciativa clave para la región.

Eastwood expresó su satisfacción por los avances de la iniciativa. “El valor de recuperar el terreno para que el agua pueda desplazarse por la llanura aluvial y llegar al mar sin afectar a los vecinos”, destacó durante el anuncio de la donación en 2016. El actor también valoró la combinación de beneficios ambientales y comunitarios del proyecto.

Para lograr sus metas, el plan contempla recuperar hábitats naturales, retirar barreras que limitan el paso del agua y habilitar canales para facilitar su circulación durante las crecidas. También se incluyen obras para mejorar el flujo bajo la carretera estatal 1 y conectar áreas naturales hoy separadas por infraestructura vial.

Además de contribuir a la prevención de inundaciones, la recuperación ambiental busca beneficiar a peces, aves y otras especies silvestres dependientes del río Carmel. El proyecto contempla senderos públicos que conecten Carmel River State Beach con Palo Corona Regional Park, ampliando el acceso a espacios naturales.

Aunque los terrenos donados son fundamentales, el proyecto aún necesita recursos. El costo restante se estima en 57.5 millones de dólares. La iniciativa dispone de 25 millones de dólares en subvenciones, y 27.1 millones están vinculados a una subvención federal pendiente de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

El financiamiento es determinante para pasar de la planificación a la construcción. La restauración completa depende del avance del proceso de financiación y ejecución, incluyendo etapas de diseño y coordinación previas a las obras.