El actor Hugh Jackman tiene Coronavirus

Hugh Jackman dio positivo por Covid-19. El actor dio a conocer la noticia este martes desde su cuenta de Instagram y en un video publicado en la red social, la estrella de Hollywood compartió que se encuentra bien de salud y que sólo tiene síntomas leves.

“Hola, buenos días, solo quería que se enteraran por mí que di positivo esta mañana por Covid. Mis síntomas son como un resfriado, tengo la garganta irritada y un poco de secreción nasal”, dijo el actor en un breve video de 30 segundos en Instagram.

“Pero estoy bien y voy a hacer todo lo posible para mejorar lo antes posible. Y tan pronto como esté autorizado, volveré a The Winter Garden”, expresó el intérprete australiano, que no podrá actuar en la obra de Broadway The Music Man hasta su recuperación, esto con información de Infobae.

En el video, Hugh usó una mascarilla negra mientras se dirigía a sus 14.6 millones de seguidores. “Por favor, manténgase a salvo”, añadió el artista en su mensaje.