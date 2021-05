El actor Timothée Chalamet será coanfitrión de Met Gala 2021

El portal estadounidense aseguró, además, que la poeta superestrella Amanda Gorman y el presidente de CFDA, Tom Ford, también serán los anfitriones del tan esperado evento.

La Met Gala o la Costume Institute Gala, es un evento benéfico que marca el inicio de la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York.

Los fondos que se recaudan en el evento constituyen todo el presupuesto anual del Instituto del Vestido, y según se ha reportado, sólo en 2010 alcanzaron los 9 millones de dólares.

El evento, se lleva a cabo normalmente el primer lunes de mayo, pero se ha retrasado hasta el 13 de septiembre, sólo si las condiciones sanitarias lo permiten, de no ser así, la fiesta será cancelada una vez más.

Según Page Six, la celebración de este año coincide con el baile de Vogue y será celebrado en dos partes, pues “In America: A Lexicon of Fashion”, se abrirá el 18 de septiembre de 2021, y la segunda parte “In America: An Anthology of Fashion”, se abrirá el 5 de mayo de 2022.

Cada año, la velada cambia su temática, por ejemplo, en 2016 fue “Manus X Machina: La Moda en la Era de la Tecnología”, la cual se centró en la mostrar la dualidad de los modelos hechos a manos y las prendas que incluyen innovaciones tecnológicas.

El evento, el cual es dirigido por la directora en jefe de la edición estadounidense de Vogue, Anna Wintour, es una de las fiestas más importantes en la agenda de Manhattan, a donde asisten celebridades, empresarios, modelos, diseñadores y socialites de todo el mundo.