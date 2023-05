Los siguientes sencillos se mantuvieron en la línea de la pareja y las giras se dieron casi sin interrupciones. Pero en el plano personal, el dúo Turner no funcionaba tan bien, y terminaron separándose, en 1978.

Ella continuó su carrera en solitario, cosechando grandes éxitos, numerosos premios y reconocimientos, como el Grammy, por producciones como Let’s stay together (1983), Private dancer (1984), Break every rule (1986), Foreign affair (1989), Wildest dreams (1996) y Soul kiss (1998).

De acuerdo con Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea (Barcelona, España, 2004), tras un bache en que sus proyectos parecían no tener éxito comercial, su carrera empezó a revitalizarse en 1982 cuando puso su voz en una versión de Ball of confusion del grupo B.E.F., que también produjo una versión del tema Let’s stay together (1983), de Al Green.

Pero el suceso importante de 1982 fue el éxito del disco Let ‘s dance, producido con el apoyo de David Bowie, que marcó el regreso de Tina a la condición de superestrella.

Ese lugar se consolidó con el triunfo arrollador de su álbum Private Dancer (1984), y su fama siguió creciendo tras interpretar un papel en la película de Mad Max II. Su sencillo We don’t need another hero fue incluido en la banda sonora del filme.

Su siguiente éxito fue Break every rule (1986), un álbum en el que participaron Phil Collins, Steve Winwood y al que siguió una gira de 14 meses alrededor del mundo. En 1988 sacó Live in Europe, con colaboradores de Eric Clapton, David Bowie, Bryan Adams y Robert Cray, con ventas millonarias.

Con más de 60 años, Turner anunció su retiro musical en el verano del 2000, con una gira de despedida que recorrió Estados Unidos y varios países europeos, aunque años después volvió a los escenarios.

El cantante mexicano Emmanuel lamentó la partida de la artista estadounidense.

“Hoy despedimos a #TinaTurner, Una de las grandes estrellas que me llenó de rock el corazón y con la que puede compartir el escenario, se va un icono “la reina del rock” descanse en Paz”.