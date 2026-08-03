‘El amor que permanece’: la perrita que triunfó en Cannes ahora en los cines de México

Si eres de los que va al cine buscando historias profundas, paisajes increíbles y, por supuesto, actuaciones caninas memorables, prepara la palomera. Llega a las pantallas mexicanas El amor que permanece (The Love That Remains), el nuevo drama familiar del aclamado director islandés Hlynur Pálmason.

Esta joyita no solo representará a Islandia en la 98.ª entrega de los Premios Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional, sino que trae entre su elenco a la mismísima reina del Festival de Cannes 2025: Panda, una lomita de raza pastor islandés que conquistó a la crítica y se llevó a casa el cotizado galardón Palm Dog.

Aquí te contamos de qué va este filme, por qué promete dar mucho de qué hablar y en qué salas de la Ciudad de México y del país podrás disfrutarlo.

Un accidente con arco y flecha y una familia en reconstrucción

¿Qué puede salir mal (o bien) cuando dos niños juegan libremente con arcos y flechas y uno de ellos termina con una clavada en el pecho? Ese dramático accidente infantil es el punto de partida que nos sumerge en la intimidad de una familia que atraviesa por una dolorosa separación: dos padres, tres pequeños hijos y Panda, la entrañable mascota de la casa.

Con destellos de realismo mágico y una estética impecable, El amor que permanece explora los diferentes caminos y proyectos de vida que toma una pareja cuando el amor de pareja se transforma, pero el vínculo familiar debe continuar.

Masculinidad en crisis, arte y una lomita que lo entiende todo

La película contrasta dos posturas frente al duelo de la ruptura:

Magnus (Sverrir Gudnason): Un marinero a quien de cariño llaman ‘Maggi’. Tras dejar de ser la figura proveedora tradicional de su hogar, Magnus enfrenta una masculinidad en crisis. Se aferra al pasado, se desenvuelve con cierta inmadurez y mantiene la ilusión idealizada de que aún puede reencender la llama de su matrimonio.

Anna (Saga Garðarsdóttir): Una mujer madura y decidida a cerrar ese ciclo. Como artista visual que trabaja con metales oxidados, Anna busca enfocarse en su obra y en su maternidad. Apoya que Magnus siga presente para sus hijos, pero dejando claro que no habrá reconciliación ni volverán a vivir bajo el mismo techo.

Panda, la gran estrella: ¿Y qué piensa la canina de la casa? Panda no habla ni ladra demasiado, pero olfatea el conflicto con una empatía conmovedora. Sabe con quién estar y en qué momento intervenir. Su presencia es el ancla emocional del hogar, razón de sobra para haber sido premiada en Cannes como la mejor interpretación perruna del año.

Los tres niños que actúan como hijos de Anna y Magnus son, en la vida real, los verdaderos vástagos del director Hlynur Pálmason. La química en pantalla es tan natural que te mantendrá al borde del asiento.

¿Qué es el Palm Dog y por qué todos hablan de él?

Creado en 2001 por el periodista británico Toby Rose, el Palm Dog (Palma Canina) es un prestigioso galardón alternativo que otorga la crítica internacional de cine en el marco del Festival de Cannes. Reconoce a la mejor actuación canina (real o animada) proyectada durante el certamen, ¡y el trofeo es un codiciado collar de cuero rojo con la leyenda PALM DOG en letras doradas!

Ficha clave del premio

Origen: Festival de Cine de Cannes (desde 2001)

¿Quién lo gana? Perros actores destacados por su papel dramático o cómico.

Ganadora 2025: Panda (El amor que permanece), la perrita pastor islandés estrella.

Otros ganadores famosos: Messi (Anatomía de una caída) y Sayuri (Había una vez en Hollywood).