El asalto que inspiró a Axl Rose para componer ‘Welcome to the Jungle’, canción de Guns and Roses

En 2009 fue nombrada como la mejor canción de hard rock por parte de VH1, el canal de música. Y es que Welcome to the jungle marcó generaciones a través de la radio, los conciertos, e incluso, el cine, pues es una canción emblemática que diversos directores la han usado como parte del soundtrack de sus películas.

Welcome to the jungle es una canción que nunca pasará de moda, hit de uno de los grupos de rock más importantes en la historia de la música, Guns and Roses. Conformado por Axl Rose, Slash, Izzy Stradlin y Duff McKagan, aunque más personas han pasado por la lista que integra a GNR, esto de acuerdo con información de El Heraldo de México.

La melodía en cuestión forma parte de su álbum Appetite for destruction, lanzado en julio de 1987, y fue con la que consiguieron suficiente atención para dar promoción a este disco, ya que la película La lista negra, con Clint Eastwood como protagonista, dando vida a Harry el sucio, utilizó a Welcome to the jungle en su soundtrack y pese a que la escena solo duró 10 segundos, justo donde aparecen en una procesión de un funeral, donde los personajes están dando el pésame, lo cierto es que el video de la banda se convirtió en el más pedido del canal musical MTV, aunque previamente se habían negado a transmitirlo, pues era demasiado violento para la época.

¿Qué inspiró a Axl a componer la letra de esta melodía?

De acuerdo con una entrevista que Slash dio hace algunas décadas a MTV, relató que la letra de la canción tiene alusión a un asalto del que Axl Rose fue víctima. Esto sucedió durante su primera visita a Los Ángeles, donde el delincuente, después de despojar al famoso cantante de sus pertenencias y antes de marcharse le dijo la famosa frase: You know where you are? You are in the jungle... you’re gonna DIEEE! (¿Sabes dónde estás? ¡Estás en la jungla... vas a MORIR)

Para adentrarse más a la jungla de la que hablaba el delincuente, Axl enfocó su lírica a los problemas sociales que se vivían en Los Ángeles, donde había alcoholismo, drogas, prostitución... en pocas palabras, en L.A se presenciaba una vida llena de excesos.