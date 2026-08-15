$!El Banda El Recodo, Kenia Os, Gloria Trevi y Marco Antonio Solís protagonizan el ‘Tonic Fest Acapulco 2026’

A través de sus redes sociales, el Tonic Fest Acapulco 2026, ha dado a conocer el cartel oficial, con los artistas que este año protagonizarán este festival, el cual se realizará los días 12, 13 y 14 de noviembre en la Playa Tamarindos. Este año, el festival reúne a un variado grupo de artistas que encabezado por figuras como Marco Antonio Solís, Banda El Recodo, Santa Fe Klan, Luis R. Conríquez, Marca Registrada, Kenia Os, Polymarchs y Gloria Trevi.

El festival musical más grande de Acapulco reunirá a 30 artistas de talla nacional e internacional, armando un verdadero clímax musical que abarcará pop, urbano, regional mexicano y electrónica.

Banda El Recodo.

Grupo Marca Registrada.

De acuerdo al programa, el festival abrirá el 12 de noviembre con un cartel protagonizado por el cantante michoacano Marco Antonio Solís, quien compartirá el escenario con Banda El Recodo, Palomo, Fantasmas del Caribe, Tiranos del Norte, Charlie Zaa, Alta Tensión, La Orquesta de Pérez Prado, Juan Pablo González, Los del Trebol, Jhair y sus Traviesos.

Para el día 13 noviembre, la fiesta continuará en Playa Tamarindos, con la presencia de Santa Fe Klan, Luis R. Conríquez, Marca Registrada, El Malilla, Mario Bautista, Mirch P. Eme Malafe, Mar Solís, Acapulco Tropical y Emmanuel LV.

Charlie Zaa.