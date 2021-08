$!El bebé de ‘Nevermind’, portada de Nirvana, demanda por ‘explotación sexual’

“Elden busca daños y perjuicios de al menos 150 mil dólares de cada uno de los 15 acusados, más los costos, y solicita que el caso sea juzgado por un jurado. Los acusados aún no han respondido a la demanda ni la han comentado públicamente. The Guardian se ha puesto en contacto con Elden, su abogado y los administradores de la propiedad de Nirvana para obtener más comentarios”, comenta el diario inglés.

En 2016, Elden recreó la imagen con el periódico New York Post para conmemorar el 25 aniversario del álbum. “Es genial, pero extraño ser parte de algo tan importante que ni siquiera recuerdo”. Ese año también dijo: “Recientemente he estado pensando: ‘¿qué pasa si no estoy de acuerdo con que mi maldito pene se muestre a todos?’ Realmente no tenía otra opción”. Anteriormente había recreado la imagen para Rolling Stone, de 10 años.

The Guardian dice que en 2007 le dijo al Sunday Times que era “un poco espeluznante que muchas personas me hayan visto desnudo. Me siento como la estrella porno más grande del mundo”.

La depresión, la rabia y la angustia reventaron las listas de éxitos gracias al grito desesperado de Nirvana en “Nevermind”, un disco que, con su rock atormentado y herido, llevó el estilo grunge al apogeo de su revolución.