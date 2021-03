‘El Buki’ envía convincente mensaje en Twitter sobre la pandemia

El cantante Marco Antonio Solís, mejor conocido como “El Buki”, causó revuelo en redes sociales, luego de que por medio de varias publicaciones solicitara, de una manera muy original, que se queden en casa debido a la pandemia por el Covid-19.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde el intérprete de Si no te hubieras ido llenó su tuit con comentarios de usuarios de Internet que, luego de agradecerle el mensaje de concientización, se mofaron del contexto que le dio a sus palabras.

En su mensaje, Solís promovió el uso del cubrebocas y actuar con responsabilidad durante las próximas fechas donde se celebra la Semana Santa, por lo que varios seguidores no dudaron en compararlo con Jesucristo, no solo por su cabellera sino por la singular manera de advertir a las personas que no salgan a vacacionar.