El cantante Chucho Rivas y Yuridia estrenarán dueto

Chucho le responde; “Yuriii, qué emoción que te gustó la canción, a mi también me encantó el máster, me encantó el video, y siento que esta canción puede conectar con muchos corazones, ¿qué opinas, la sacamos este viernes?”.

“Escuché el máster y vi el video y me encantó, estoy súper contenta de que me hayas invitado a cantar contigo porque amo esta canción, está para llorar, ya hay que sacarla, ¿qué opinas?”, se escucha decir a Yuridia en un mensaje de voz.

Esta sería la primera colaboración entre ambos cantantes, los dos saltaron a la fama luego de participar en el reality show de TV Azteca, La Academia. Chucho participó en este programa en el 2012, cuando apenas tenía 14 años, mientras que la intérprete de Ya es muy tarde estuvo en 2005, ambos quedaron en segundo lugar, quedando a un paso del triunfo.

Por otro lado, Chucho Rivas se encuentra trabajando más que nunca, este 27 de mayo abrirá el autoconcierto de Yair, mismo que realizará en un autódromo de la Ciudad de México, este es otro de los cantantes que salieron de La Academia, se desconoce si ambos cantantes vayan a cantar juntos en este evento, pero se sabe que hay una gran amistad entre ambos.

Además, en abril Chucho Rivas estrenó un par de duetos junto a Érick Rubín y su hija Mía, se trata de los temas Raíces, Cuando mueres por alguien, Me rehuso, y Bésame y calla, mismos que están disponibles en Youtube, pues fueron grabados en vivo en sesión acústica. No es la primera vez que Rivas trabaja con el ex Timbiriche, pues este ha servido como productor de sus últimos temas.