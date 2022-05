$!El cantante de banda Alfredo Olivas se ‘confiesa’ con sus fans y juega con su retiro

“Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, son cosas que me afloran en el pecho y por eso es que me quiero retirar a la ching*da, ya no quiero cantar, hasta que Dios me de licencia y se los digo aquí muchachos, se lo digo a todo el mundo”, declaró Alfredo Olivas.

Por lo que el público reaccionó rápidamente con un grito de “NO” mientras Alfredo seguía desahogándose en pleno concierto.

Tras este incidente, mucha gente comenzó a especular en los comentarios las causas el retiro de la música de Alfredo Olivas. Muchos apuntan a que le afectó mucho la muerte de su hermano, el cual fue asesinado en Zapopan, Jalisco junto a su esposa e hijo; presuntamente por tener nexos con la delincuencia organizada.

También hay quienes creen que Alfredo necesita un merecido descanso y puede volver a cantar cuando lo deseé, pues siempre tendrá un público incondicional que lo recibirá con los brazos abiertos.