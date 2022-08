$!El cantante sinaloense Chayo de la Lola se reinventa en la música

“Yo llevo bastante camino en esto de la música, yo soy ‘Chayosaurio’, y yo les decía hay que hacer esto o lo otro, y nada más me escuchaban, creo que yo tengo tanto camino que sé por dónde están los charcos; incluso, ellos me preguntaban y yo les daba consejos, pero solo los escuchaban. Y siento que si quieren vender lo mismo que vendíamos hace veintitantos años con Los Recoditos debemos tener la misma receta, hacer lo mismo, pero ya ellos tienen otras ideas”, dijo El Chayo de la Lola en entrevista en las instalaciones de Noroeste.

Chayo confesó que fueron muchos los recuerdos que revivió en su estancia con Banda 89 y que fue muy grato reencontrarse con sus ex compañeros de agrupación, pero también dijo que no había buena remuneración económica y que aunque a él le encanta estar sobre el escenario, también le hace falta el dinero para poder vivir.

“Yo vivo en Puerto Vallarta y estar aquí implicaba que tenía que tener donde quedarme, bueno una persona me prestó un departamento, pero si te da sed pues tienes que tomar agua, si te da hambre tienes que comer, y no había de dónde, no se preocupaban por saber si ya había comido o cómo estaba”, dijo el cantante.

Destacó que afortunadamente nunca dejó del todo su carrera como solista y que siguió grabando material, pues él siempre fue claro con sus compañeros y les dijo que todos debían seguir con sus proyectos personales en lo que Banda 89 comenzaba a funcionar y rendir frutos.

El intérprete dijo que ha estado grabando en Guamúchil, en el estudio de Tony Espinoza, algunos temas que pronto van a salir a la luz, además de algunos duetos como con Los Tommys, que lo hacen tomar fuerzas en este camino como cantante en el que tiene más de 40 años.

Apenas en 2021, Chayo estaba promocionando Palabras me faltan, y ahora, comenzará a estrenar éxitos como Llorar, llorar, pero con un sonido más actual, pues considera que hace falta rescatar los temas románticos.

“Siento que hace falta rescatar los temas románticos, hay canciones muy bonitas y yo siempre he tenido la idea, y esa fue una de las razones por las que nos reencontramos en banda 89, que hace falta regrabar los temas, darles una nueva vida. Ahora cantan corridos y yo no me veo llevando una serenata y llegar cantando “500 balazos, armas automáticas”, o otras de esas canciones que hablan de esos temas, que los respeto pero no me identifican”, sentenció.

Chayo dijo que ya tiene las visas aprobadas y que en los próximos meses comenzará una gira por Estados Unidos, a sus 59 años dice que se siente imparable y que busca darle un segundo aire a su carrera.