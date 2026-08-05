El caso Perez Hilton y la prevención del suicidio: cómo identificar señales y brindar apoyo

Durante la noche del 4 de agosto, Perez Hilton (cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr.) realizó un en vivo a través de TikTok en un estado visiblemente alterado. Sin embargo, en algún momento de la transmisión algo era evidente: se había autolesionado.

Las alarmas se encendieron, no solo para sus seguidores, sino también para familias y amigos, alertando a las autoridades locales.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudió a su hogar en Westchester. Tras confirmar que se encontraba solo y aplicar protocolos de desescalada para crisis de salud mental, lograron resguardarlo a salvo.

Fue trasladado en ambulancia a un hospital local, donde permanece bajo atención médica y evaluación psicológica. Sus representantes de Golden Artists Entertainment pidieron respeto a la privacidad de la familia y evitar especulaciones.

¿Qué pasó con Perez Hilton?

Antes que nada, Perez Hilton es un famoso bloguero, columnista de chismes y personalidad de la televisión estadounidense que cobró fama internacional en la década de los 2000. Su sitio, se convirtió incluso en una especie de biblia para enterarte de todos los chismes de la farándula, especialmente de Estados Unidos.

Su corte editorial siempre fue polémico, pues una de sus prácticas comunes era el cyberbullying y hasta llegó a revelar la orientación sexual de famosos sin su consentimiento (outing) y criticar con crueldad los cuerpos y adicciones de las celebridades.

En los últimos años, Hilton se disculpó por los comentarios crueles que hizo al principio de su carrera y se esforzó por cambiar su imagen. Aunque su fama ya no era la misma, sigue siendo una figura reconocida en Estados Unidos.

Hilton, cuyo nombre real es Mario Lavandeira y es de ascendencia cubana, estaba solo en casa en el momento de la transmisión en directo, según confirmó la policía. Su transmisión en vivo duró alrededor de media hora y poco después se le suspendió su cuenta de TikTok.

“En muchos incidentes que involucran a una persona que está sufriendo una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación“, expresó el comunicado enviado a medios por la oficina del Sheriff de Miami.

Líneas de ayuda inmediata en México

Si tú o alguien que conoces necesita ayuda psicológica, puedes marcar a estos números las 24 horas:

Línea de la Vida: Llama al 800 911 2000 o envía un mensaje por WhatsApp al 55 5259 8121 (atención especializada en salud mental y crisis).

Línea Prevención del Suicidio: Marca al *0311 o al 55 5658 1111 para recibir orientación psicológica y contención emocional inmediata.

SAPTEL: Llama al 800 472 7835 (Servicio de Atención Psicológica Telefónica).

The Trevor Project (con enfoque especializado para la comunidad LGBTQ+): escríbeles por WhatsApp al: 55 9225 3337 o entra a: thetrevorproject.mx/ayuda