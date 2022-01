El chef Herrera deja ‘MasterChef Junior’; ejecutivos no le avisaron de su despido

El chef Adrián Herrera, quien se dio a conocer mayormente por su participación en Masterchef México, acudió a sus redes sociales para revelar que ya no participará en la siguiente edición del programa, ya que asegura que se enteró de esto por otros medios y no por los ejecutivos de la televisora, en donde se transmite el reality show.

El chef Herrera, quien era el juez con humor negro que en ocasiones hacía sufrir a los participantes con sus comentarios, acudió a sus redes sociales para señalar que no estará más en MasterChef México.

“Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto”.