El cineasta George Lucas inaugura museo en Los Ángeles con forma de nave espacial

El cineasta George Lucas, creador de Star Wars, inauguró este fin de semana en Los Ángeles el Museo de Arte Narrativo, una estructura con forma de nave espacial. El recinto de 1.5 mil millones de dólares cuenta con 35 galerías dedicadas a la saga.

George Lucas y su esposa Mellody Hobson inauguraron en Los Ángeles el Museo George Lucas de Arte Narrativo, una obra que tomó 16 años en construirse y abarca 300 mil pies cuadrados. Este proyecto representa la concreción de una visión de larga data del cineasta.

El museo, con un costo de 1.5 mil millones de dólares, presenta una arquitectura singular que evoca una nave espacial, extendiéndose por 300 mil pies cuadrados, equivalentes a 11 acres. El diseño paisajístico integra 700 árboles, mientras que la iluminación contó con la colaboración del cinematógrafo Caleb Deschanel, nominado a seis premios Óscar.

Mellody Hobson, esposa de George Lucas y copartícipe en la iniciativa, expresó la visión detrás del proyecto: “Este es un museo del arte del pueblo: las imágenes son ilustraciones de las creencias con las que vivimos todos los días. Por esa razón, este arte pertenece a todos”.