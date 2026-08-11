El Costeño y El Norteño preparan una noche de risas en Mazatlán

La comedia llegará nuevamente a Mazatlán con una noche de humor protagonizada por dos de los exponentes más reconocidos del género en México: Javier Carranza “El Costeño” y Edson Zúñiga “El Norteño”, quienes presentarán su espectáculo “Incorregibles”.

La cita será el jueves 2 de octubre en el Lobodome, recinto que se convertirá en escenario para una velada en la que las ocurrencias, anécdotas, improvisaciones y el particular estilo de ambos comediantes serán los protagonistas.

“Incorregibles” reúne a dos artistas que han construido una amplia trayectoria en el mundo de la comedia, por lo que el público mazatleco podrá disfrutar de una propuesta en la que el humor y la interacción con los asistentes serán parte importante del espectáculo.

Javier Carranza, conocido como “El Costeño”, se ha caracterizado por su estilo desenfadado y sus historias cargadas de humor, mientras que Edson Zúñiga, “El Norteño”, ha conquistado al público con sus personajes, ocurrencias y peculiar manera de abordar distintas situaciones de la vida cotidiana.

El espectáculo está pensado para compartir una noche de diversión entre familiares y amigos, con una combinación de estilos que promete mantener las risas durante la presentación. Los boletos ya están disponibles a través de TicketSTAR.com.mx.