‘El Coyote’ presenta nuevo álbum y apuesta por temas inéditos

Con más de tres décadas de trayectoria en la música regional mexicana, José Ángel Ledezma “El Coyote” presentó su nuevo álbum titulado Nacimos Pa’ Ser Historia, una producción integrada por 15 temas inéditos que reafirman su estilo dentro de la música sinaloense.

El lanzamiento incluye como tema principal Ranchero Enamorado, cuyo videoclip oficial se estrenó este mismo día a través de su canal de YouTube.

La canción, autoría de Joss Favela, presenta una historia centrada en un personaje romántico y detallista que expresa abiertamente sus sentimientos.

El material discográfico fue lanzado bajo el sello Andaluz Music y cuenta con temas como “Llegando al rancho”, “Hay de todo en la vida”, “Don Divino” y “Canción bonita”, además de incluir una versión pop del tema “Llévate”, lo que muestra una ligera variación dentro de su propuesta musical.

Uno de los sencillos que ha destacado previo al lanzamiento es Te dije, el cual ha logrado posicionarse en el chart Hot Song de Monitor Latino en países de Centroamérica, reflejando la presencia del intérprete más allá del mercado nacional.

A lo largo de su carrera, “El Coyote” y su agrupación han mantenido una línea enfocada en la banda tradicional, con letras que abordan temas de amor, desamor y vida cotidiana, elementos que se mantienen en esta nueva producción.

Con Nacimos Pa’ Ser Historia, el cantante busca consolidar su trayectoria y continuar vigente dentro del género, al tiempo que conecta con nuevas generaciones de público. El álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales.