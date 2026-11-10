El Coyote y Gabito Ballesteros unen sus voces en ‘Para Impresionarte’

La música de banda sinaloense y los sonidos de las nuevas generaciones se encuentran en “Para Impresionarte”, sencillo en el que El Coyote y su Banda Tierra Santa unen sus voces con Gabito Ballesteros para darle una nueva interpretación a este tema del repertorio de José Ángel Ledezma.

A través de sus redes sociales, El Coyote anunció el lanzamiento de la colaboración e invitó a sus seguidores a escucharla en las plataformas digitales.

“Mi gente el tema PARA IMPRESIONARTE en colaboración con mi amigo @gabitoballesteros ya está disponible en plataformas digitales”, compartió el cantante.

La colaboración reúne la trayectoria de El Coyote, una de las voces reconocidas de la música de banda, con la propuesta contemporánea de Gabito Ballesteros, en una versión que retoma el carácter romántico de la canción y lo acerca a nuevos públicos.

Además de este lanzamiento, ambos intérpretes han compartido otro momento musical al cantar juntos “Te soñé”, interpretación que también fue difundida por el cantante originario de San Ignacio en sus redes sociales.

Con estos temas, El Coyote mantiene su presencia en la escena musical y suma una colaboración con uno de los exponentes de la nueva generación del regional mexicano.

Cancelan presentación de El Coyote en Guasave

El concierto programado para el 5 de diciembre en el Kuroda Park fue suspendido por causas de fuerza mayor, informó el cantante a través de sus redes sociales.

El aviso fue compartido en la cuenta oficial de redes sociales de El Coyote y difundido mediante un comunicado de las empresas Redcord Music y Andaluz Music, en el que se informó que las personas que compraron sus boletos recibirán el reembolso correspondiente.

De acuerdo con el anuncio, la devolución de las compras realizadas en línea se reflejará automáticamente en la tarjeta utilizada para el pago, conforme a los tiempos establecidos por cada institución bancaria.

En el caso de quienes adquirieron sus entradas en puntos de venta físicos, podrán solicitar el reembolso a través del número telefónico 660 179 8016.

En el comunicado, los organizadores lamentaron los inconvenientes que esta cancelación pudiera ocasionar y agradecieron la comprensión del público.