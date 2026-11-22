Jose Angel Ledesma Quintero “El Coyote” y Su Banda Tierra Santa suman un nuevo logro a su trayectoria musical con “Ranchero Enamorado”, sencillo que alcanzó el primer lugar de la lista Regional Mexican Airplay de Billboard, en su edición del 21 de noviembre de 2026.

La canción avanzó del segundo al primer puesto, luego de registrar 6.9 millones de impresiones de audiencia en Estados Unidos, lo que representó un incremento del seis por ciento durante la semana de seguimiento del 6 al 12 de noviembre, de acuerdo con datos de Luminate.

Con este resultado, la agrupación consiguió su tercer número uno en este listado de Billboard, mientras que “Ranchero Enamorado” se convirtió en el segundo tema de su álbum Nacimos Pa’ Ser Historia en alcanzar la cima, después de “Te Dije”, que logró esa posición en julio pasado.

El sencillo desplazó al segundo lugar a “Pa’ Él”, colaboración de Los Ángeles Azules y Tini, que registró 6.4 millones de impresiones de audiencia, con una disminución del 11 por ciento.

El desempeño de “Ranchero Enamorado” también se reflejó en el listado Hot Regional Mexican Songs, donde subió del puesto número 10 al número siete, ampliando su presencia en las listas de popularidad del género.

Este resultado representa un nuevo reconocimiento para El Coyote y Su Banda Tierra Santa, que mantienen su presencia en la música regional mexicana y suman otro éxito a su repertorio con una canción que continúa ganando terreno entre el público de Estados Unidos.

El Coyote visita La Mansión VIP

El Coyote también llevó su música y energía a La Mansión VIP, reality show que se transmite a través de YouTube, donde puso el ambiente con su presentación musical y contagió a los participantes con el ritmo de la banda sinaloense, convirtiendo su visita en un momento de fiesta y entretenimiento para quienes siguen la transmisión.