‘El Diablo Viste a la Moda 2’ alcanza los 233 millones de dólares de recaudación a nivel mundial

Luego de su estreno a nivel mundial, la película El Diablo Viste a la Moda 2 ha logrado superar las expectativas en cuanto a recaudación pues solo en su primer fin de semana logró 233 millones de dólares. Solo en Estados Unidos logró 77 millones de dólares.

La secuela de Disney trae de vuelta a sus protagonistas originales: Anne Hathaway, Meryl Streep y Emily Blunt en una historia que muestra a la revista Runway 20 años después.

De acuerdo a la información esta recaudación supera a la del 2006 que recaudó 27.5 millones de dólares en su primer fin de semana, solo en Estados Unidos.

¿Cuál fue el presupuesto de El Diablo Viste a la Moda 2?

De acuerdo a la 20th Century Fox, se invirtió cerca de 100 millones de dólares, esto sin contar toda la campaña que ha habido alrededor de la película que incluyó visitas del talento en países como México, Japón, Reino Unido, entre otros.

Se espera que la segunda película supere la recaudación de la primera entrega en unas semanas.

Este fue el estreno más fuerte de este fin de semana, recordemos que anteriormente Michael y Super Mario Galaxy ya estaban en las carteleras.

Sinopsis

La película sigue a Streep como Miranda Priestly, editora jefe de la revista Runway, quien lidia con el declive del periodismo impreso e intenta encontrar su lugar en esta industria moribunda.

Priestly enfrenta una lucha de poder contra su ex asistente, Emily Charlton (Emily Blunt), ahora una ejecutiva de alto poder con dólares de publicidad que Miranda necesita desesperadamente.

Para ayudarla a Priestly es que veremos el regreso de Andy (Anne Hathaway), ahora como editora de contenidos de la revista.

La primera entrega se estrenó en junio del 2006, así que la secuela llega 20 años después. Una oportunidad para darle una segunda vuelta a la original, puedes verla en Dinsey+.

Igualmente toma en cuenta que se basa en la novela homónima de Lauren Weisberger, la cual cuenta con dos secuelas.

Reparto de El diablo viste a la moda 2

Como ya mencionamos más arriba, las tres reinas están de regreso: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt. Pero no son las únicas caras ya conocidas, pues igual repiten sus papeles Stanley Tucci (como Nigel Kipling, el director de arte de la revista), Tracie Thoms (como Lily, una de las mejores amigas de Andy) y Tibor Feldman (como Irv Ravitz, el presidente y director ejecutivo del corporativo que posee a la revista).

Además, en El diablo viste a la moda 2 veremos a Kenneth Branagh y Patrick Brammall interpretando a los intereses amorosos de Streep y Hathaway, respectivamente.

Simone Ashley, Lucy Liu, B.J. Novak, Justin Theroux, Lady Gaga y Pauline Chalamet se unen al reparto. Las estrellas de Broadway Helen J. Shen y Conrad Ricamora también aparecen, junto con el comediante Caleb Hearon.