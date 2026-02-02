‘El diablo viste a la moda 2’ lanza tráiler oficial

El diablo viste a la moda 2 lanzó el primer tráiler oficial, lo que confirma que el universo de Runway regresa a la pantalla grande con una nueva historia, los personajes originales y un contexto acorde a los cambios de la industria de la moda y los medios.

La cinta que secuela de la original lanzada en 2006 fue confirmada oficialmente en junio de 2025 por 20th Century Studios.

De acuerdo con lo visto en el tráiler, la secuela apela a la nostalgia y plantea un escenario marcado por la crisis de los medios impresos y la transformación del negocio editorial.

El avance muestra una narrativa más madura y acorde al presente, donde los retos ya no se centran solo en la exigencia laboral, sino en la supervivencia de una revista icónica dentro de un mercado que ha cambiado de forma radical, señala elimparcial.com.

La historia se centra nuevamente en Andrea “Andy” Sachs, interpretada por Anne Hathaway. Sin embargo, esta vez el personaje se presenta lejos de la joven asistente que buscaba abrirse paso en el periodismo.

Andy regresa a Runway en un momento crítico, cuando los medios impresos enfrentan una fuerte caída y la revista debe tomar decisiones estratégicas para mantenerse vigente. Este contexto marca el tono de la película y redefine las relaciones profesionales que se construyeron en la primera entrega.

El tráiler confirma el regreso de los personajes clave que definieron la historia original.

Meryl Streep retoma su papel como Miranda Priestly, la editora en jefe de Runway, ahora enfrentada a un entorno donde su liderazgo comienza a ser cuestionado.

Emily Blunt vuelve como Emily Charlton, quien ha dejado atrás su papel de asistente para convertirse en una ejecutiva con poder dentro de una importante marca de lujo.

Stanley Tucci regresa como Nigel Kipling, uno de los personajes más cercanos al corazón del público y pieza clave dentro del universo editorial.