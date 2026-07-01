‘El diablo viste a la moda’ cumple 20 años

Con la ayuda del entrañable Nigel (Stanley Tucci) y esquivando los dardos de Emily (Emily Blunt), Andy dio una cátedra de crecimiento y estilo que marcó a toda una generación.

La icónica película, basada en el bestseller de Lauren Weisberger, regaló la travesía de Andy Sachs (Anne Hathaway) intentando sobrevivir como asistente en la revista Runway, bajo las órdenes de la temible Miranda (Meryl Streep).

Con un legado que incluye dos nominaciones al Oscar (Mejor Actriz y Mejor Diseño de Vestuario), actuaciones estelares y frases que ya son parte de la cultura pop, celebramos este aniversario con 5 datos curiosos que te dejarán frío... como la mirada de Miranda.

1. El elenco perfecto

Es imposible imaginar a alguien más interpretando a la reina de la moda, pero el estudio originalmente tenía en la mira a Michelle Pfeiffer, Glenn Close y Catherine Zeta-Jones antes de convencer a Meryl Streep.

Anne Hathaway tampoco la tuvo fácil; tuvo que hacer una intensa campaña por el papel, compitiendo contra pesos pesados como Rachel McAdams, Scarlett Johansson, Natalie Portman y Kate Hudson. ¿Y Stanley Tucci? Se subió al barco “a la hora undécima” luego de que el director David Frankel hiciera audiciones a más de 150 actores.

2. Magia de presupuesto

Cualquiera pensaría que el presupuesto para vestir a las modelos de Runway era infinito. Sin embargo, la diseñadora de vestuario Patricia Field reveló que el presupuesto real era de solo 100 mil dólares.

¿Cómo lograron verse tan espectaculares? Gracias a los contactos de Field en la industria: “Debemos haber usado al menos un millón de dólares en ropa. Nunca lo habríamos logrado sin mis amigos de la moda ayudándonos. El nivel de abrigos de piel y bolsos de diseñador... ¡por Dios!”.

3. Del glamour a las botas

Ver a Emily y Andy corriendo por las calles empedradas de Nueva York en tacones de aguja te cansa solo de mirarlas. Por suerte, las actrices encontraron trucos para sobrevivir al rodaje.

Emily Blunt confesó que en cualquier toma que fuera de la cintura para arriba, tanto ella como Meryl Streep usaban botas Ugg ultra cómodas. Eso sí, le dio todo el crédito a su coestrella: “Annie corría por las calles de adoquines como una cabra montesa pequeña y segura de sí misma”.

4. La bendición pública de Anna Wintour

La novela original se inspiró en las experiencias de la autora trabajando para la legendaria y estricta editora de Vogue, Anna Wintour. Todo el mundo esperaba una reacción explosiva de su parte, pero Wintour manejó la situación con pura clase.

“Cualquier cosa que haga que la moda sea entretenida, glamorosa e interesante es maravillosa para nuestra industria. Así que estuve 100% a favor”, declaró a ABC en 2006. Por si fuera poco, asistió a la premiere del filme vestida, irónicamente, de Prada.

5. ‘Miranda Priestly’ jamás pisó París

El clímax de la película ocurre en la semana de la moda en París, pero te sorprenderá saber que Meryl Streep nunca viajó a Francia para filmar.

El director David Frankel reveló que el presupuesto no permitía llevar a Streep a Europa. Las escenas de Miranda en el Mercedes se grabaron en un set con pantalla verde, y para las tomas donde baja del auto en “París”, en realidad estaba pisando los escalones del Museo de la Ciudad de Nueva York. Para las tomas abiertas en las calles francesas, se utilizó a una doble de cuerpo.

A dos décadas de su estreno, el impacto de la película sigue tan vigente como el color azul cerúleo. Y como diría la mismísima Miranda... ¡Eso es todo!