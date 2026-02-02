El documental de Melania debuta con fuerza en taquilla y recauda 7 mdd en su primer fin de semana

El documental Melania, centrado en la vida de Melania Trump durante el periodo previo a la segunda investidura presidencial de Donald Trump, recaudó 7.04 millones de dólares en su primer fin de semana en taquillas de Norteamérica.

La cinta se exhibió en mil 778 salas de cine, una cifra relevante para un documental que no pertenece al género musical. Analistas del sector estimaban inicialmente una recaudación de entre 3 y 5 millones de dólares para su primer fin de semana, por lo que el desempeño fue considerado sólido, de acuerdo con elimparcial.com.

A pesar del buen arranque, el futuro financiero del proyecto aún genera interrogantes. Amazon MGM Studios adquirió los derechos del documental por 40 millones de dólares y destinó 35 millones adicionales a marketing, lo que eleva el costo total del proyecto a 75 millones de dólares.

De acuerdo con fuentes de la industria, Melania necesitaría recaudar entre 40 y 45 millones de dólares en taquilla doméstica para alcanzar el punto de equilibrio. No obstante, ejecutivos del estudio confían en el valor a largo plazo del contenido dentro de Prime Video y en posibles acuerdos de licencia que ayuden a compensar la fuerte inversión inicial.

El éxito inicial del documental se concentró en mercados donde Donald Trump mantiene una base sólida de apoyo, como Dallas, Orlando, Tampa, Phoenix y West Palm Beach, dejando en segundo plano a plazas tradicionales como Nueva York y Los Ángeles.

El documental también ha estado rodeado de polémica por marcar el regreso del director Brett Ratner, quien no había estrenado un proyecto relevante desde que fue señalado por acusaciones de agresión sexual en 2017.