El documental ‘Tim Burton: Life in the line’ llegará a cines en México

Para los fanáticos del director Tim Burton, llegará el estreno del documental Tim Burton: Life in the Line en cines de México.

Es una docuserie de cuarto partes donde se explora la vida, la evolución y el proceso creativo del cineasta, que cuenta con entrevistas a colaboradores icónicos en su carrera, además de material gráfico inédito y archivos personales.

La docuserie de Tim Burton es dirigida por Tara Wood y fue producida y lanzada de forma independiente para ofrecer una versión íntegra y sin cortes de la historia.

En las mismas redes sociales del proyecto, se explica que la decisión de hacer de este un proyecto independiente es porque “las plataformas de streaming querían recortarlo. Hacerlo más ‘picante’ para ajustarlo al algoritmo”.

Para la fortuna de sus fans en nuestro país, Deadline reveló que cerraron un trato para traer Tim Burton: Life in the line a cines de México.

Todavía no hay una fecha de estreno, pero lo que sí sabemos es que el trato por ahora solo se cerró con Cinépolis para lanzarla en 50 cines en todo México y que presentará cada capítulo “como un evento cinematográfico colectivo”.

Como mencionamos, se trata de adentrarte a la vida, mente y creatividad de Tim Burton a lo largo de su carrera. Así es como verás su viaje desde sus primeros proyectos y cortometrajes, hasta las producciones más recientes como Beetlejuice 2 y Merlina.

Además de ver dibujos y material inédito creado por Tim a través de los años, otra cosa atractiva del documental Tim Burton: Life in the Line es que tiene entrevistas con personas que han colaborado con el cineasta a través de los años.

Así es como verás conversaciones con Michael Keaton, Winona Ryder, Dani DeVito, Johnny Depp, Helena Bonham Carter y hasta Jenna Ortega sobre cómo es trabajar con este cineasta.