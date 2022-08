$!El domingo 21 de agosto llega ‘House of the dragon’ a HBO y HBO Max

Tal como ocurrió con Game of Thrones, House of Dragon se emitirá los domingos a través de HBO. Para los que prefieran sintonizar a través de sus dispositivos o en streaming, los episodios también estarán disponibles en HBO Max.

Sobre el estreno de House of the Dragon

La historia está basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin y está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones .

Esta nueva producción mostrará la historia de la familia Targaryen, es decir, la casa de donde salió Daenerys, la mamá de los dragones o Khaleesi, interpretada en Game of Thrones por Emilia Clarke .

Una nueva era de la popular historia escrita por George R.R. Martin y transmitida por HBO está a punto de comenzar. Se trata de House of Dragon , la precuela de Game of Thrones .

Cabe destacar que HBO no dará a conocer todos los episodios de una vez, por lo que los usuarios no podrán ver todo los capítulos de maratón. La serie debuta el 21 de agosto a las 21:00 horas, hora de Miami, y contará con 10 episodios en total, cada uno revelado los domingos subsiguientes.

El episodio número uno de la serie se llamará The Heirs of the Dragon, o Los herederos del dragón, en español.

El segundo episodio lleva el nombre The Rogue Prince o El príncipe rebelde.

Hasta el momento HBO no ha dado a conocer los otros ocho títulos de los episodios restantes de House of the Dragon.

Según HBO, la serie se podrá disfrutar en formato 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos.

La serie está protagonizada por Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans y Milly Alcock.

Los capítulos estarán disponibles en HBO el 21 de agosto y en HBO Max cada lunes a partir de la madrugada del 22 de agosto.