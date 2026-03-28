Espectáculos
|
Película

El elenco de ‘El diablo viste a la moda 2’ confirma visita a la CDMX como parte de su gira promocional internacional

La esperada secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway confirma a la Ciudad de México como parte de su gira global.
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/03/2026 12:18
28/03/2026 12:18

La Ciudad de México formará parte del tour internacional de promoción de la película El diablo viste a la moda 2, conformó 20th Century Studios.

Esta decisión que coloca al país dentro de una estrategia global enfocada en las principales capitales del entretenimiento y la moda.

La inclusión de la CDMX responde al impacto cultural que tuvo la primera entrega y al peso del mercado latinoamericano. Aunque aún no hay fechas oficiales, se anticipa la realización de premieres, eventos con talento y activaciones para el público, señala elimparcial.com.

La capital mexicana compartirá protagonismo con otras ciudades clave del circuito global. Entre ellas destacan: Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres.

En estos destinos se replicará el modelo de promoción que ha acompañado grandes estrenos internacionales, con presencia de celebridades y eventos ligados a la industria de la moda.

Uno de los elementos que ha generado mayor interés es el regreso del elenco principal. Están confirmados Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

A este grupo se suman Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux y Simone Ashley, y se confirmó la participación especial de Lady Gaga, quien tendrá un cameo y trabajará en un tema original para la banda sonora.

La trama de “El diablo viste a la moda 2” se centrará en el reencuentro entre Andy Sachs y Miranda Priestly, dos personajes que en la primera entrega mostraron una relación marcada por exigencias profesionales y decisiones personales.

#Cine
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube