El elenco de ‘El diablo viste a la moda 2’ confirma visita a la CDMX como parte de su gira promocional internacional

La Ciudad de México formará parte del tour internacional de promoción de la película El diablo viste a la moda 2, conformó 20th Century Studios.

Esta decisión que coloca al país dentro de una estrategia global enfocada en las principales capitales del entretenimiento y la moda.

La inclusión de la CDMX responde al impacto cultural que tuvo la primera entrega y al peso del mercado latinoamericano. Aunque aún no hay fechas oficiales, se anticipa la realización de premieres, eventos con talento y activaciones para el público, señala elimparcial.com.

La capital mexicana compartirá protagonismo con otras ciudades clave del circuito global. Entre ellas destacan: Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres.