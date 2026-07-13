El Fantasma da un nuevo aire a ‘El Culpable’ con versión mariachi

Alexander García “El Fantasma” vuelve a apostar por la tradición musical mexicana con el lanzamiento de una nueva versión de El Culpable, ahora acompañada por arreglos de mariachi, propuesta con la que ofrece una lectura distinta de uno de los temas más representativos de su repertorio.

La interpretación conserva la esencia de la canción, pero incorpora el sonido característico del mariachi, dando mayor protagonismo a la potencia vocal del intérprete y al sentimiento de la letra.

Con este lanzamiento, el cantante amplía su propuesta dentro del regional mexicano, explorando nuevos matices sin alejarse del estilo que lo ha consolidado entre los favoritos del público.

La versión ya puede escucharse en plataformas digitales y también forma parte de la programación de diversas estaciones de radio de México y Estados Unidos.

Además del estreno, “El Fantasma” se prepara para uno de los compromisos más importantes de su agenda de este año. El próximo 1 de agosto llegará a la Arena CDMX con el espectáculo Rancheando en la Ciudad, donde compartirá escenario con Los Huracanes del Norte.

El concierto reunirá a dos de los nombres más reconocidos del regional mexicano en una velada dedicada a los seguidores del género, quienes podrán disfrutar de los éxitos que han marcado la trayectoria de ambas agrupaciones.

Mientras continúa con sus presentaciones, el cantante mantiene activo el lanzamiento de nueva música, apostando por proyectos que combinan la tradición del mariachi con el sonido que ha caracterizado su carrera.