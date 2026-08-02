El Fantasma va por Premio Juventud en la categoría Mejor Canción Norteña

Alexander García, mejor conocido como El Fantasma, atraviesa uno de los momentos más sólidos de su carrera al recibir una nominación a los Premios Juventud 2026, donde competirá en la categoría Mejor Canción Norteña Música Mexicana gracias al éxito de “Ya me vale madre”, tema que se ha consolidado como uno de los favoritos entre sus seguidores.

La candidatura coloca nuevamente al cantante duranguense entre las figuras más destacadas del regional mexicano, género en el que ha construido una trayectoria respaldada por una propuesta auténtica y un estilo que lo mantiene vigente en la industria musical.

La canción disputará el reconocimiento frente a otros exponentes de la música norteña como Joss Favela y Alfredo Olivas con “Eres”; Edén Muñoz con “Lejos estamos mejor”; Calibre 50 con “Me enamoré solo”; La Fiera de Ojinaga con “Selfie” y Los Dos de Tamaulipas con “Supercargada”.

La edición 2026 de Premios Juventud por primera vez en sus más de dos décadas de existencia la ceremonia se realizará fuera del continente americano.

La gala está programada para el próximo 3 de septiembre en Marbella, España, y será transmitida por Univisión para la audiencia hispana.

Las votaciones para elegir a los ganadores ya se encuentran abiertas en el sitio oficial de Premios Juventud, donde los seguidores pueden apoyar a sus artistas favoritos en cada una de las categorías.

Mientras espera el resultado de la premiación, El Fantasma mantiene una agenda de presentaciones con “La Década Tour 2026”, gira con la que recorre escenarios de México y Estados Unidos celebrando 10 años de trayectoria artística.

La nominación representa un nuevo respaldo al impacto que ha logrado el intérprete dentro del regional mexicano y confirma el buen momento profesional que vive, impulsado por una conexión constante con el público y una producción musical que continúa cosechando éxitos.