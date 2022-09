Nombres como Cigarettes After Sex, Run the Jewels, Two Door Cinema Club, Arctic Monkeys, Foals, Liam Gallagher, The 1975, Idles y Miley Cyrus llamaron la atención desde la publicación del lineup, sin embargo fueron otras tres agrupaciones las que se robaron las miradas de miles de melómanos mexicanos.

La décimo segunda edición del Festival Corona Capital está a menos de tres meses de llevarse a cabo. Este 2022 la fiesta musical presentó uno de los mejores carteles de su historia logrando así su primer sold out después de once ediciones.

La agrupación estadounidense conformada por los hermanos Gerard y Mikey Way, Ray Toro y Frank Iero, emocionó a su fandom en octubre del 2019 con el anuncio de su reencuentro en un concierto que ofrecieron el 20 de diciembre de ese mismo año en Los Ángeles, California.

Meses después de la gran noticia, la banda anunció una gira por Europa, sin embargo el tour se vio afectado por la rápida propagación del coronavirus a nivel mundial por lo que finalmente tuvieron que posponer su regreso a los escenarios.

El pasado mayo del año en curso, el grupo liderado por Gerard Way estrenó The Foundations of Decay, su primer single en ocho años.

My Chemical Romance regresará a México este 18 de noviembre, después de 14 años, para encabezar el primer día de la edición 2022 del Festival Corona Capital.

Paramore

Hayley Williams, un ícono generacional que se popularizó por su deslumbrante cabellera naranja, Taylor York y Zac Farro lanzaron “After Laughter”, su último álbum de estudio, en mayo del 2017 y casi cinco años después, la agrupación estadounidense anunció que se encontraban trabajando es su sexto material discográfico.

“Compusimos y grabamos algo que nos encantó y de hecho nos sorprendió [...] Bromeamos con que a partir de ese punto todo iba cuesta abajo, pero gracias a Dios nos hemos sorprendido demasiado a lo largo de todo esto. Siempre estoy esperando el momento de saber que estamos en algo nuevo y que no estamos repitiendo la misma mierda”, compartió Williams a Rolling Stone el pasado mes de enero.

Durante la pausa que se tomó la banda, Hayley Williams aprovechó para trabajar en su proyecto solista que la llevó a publicar “Petals for Armor”, uno de los mejores álbumes del 2020.

De acuerdo con lo publicado en su página oficial, en octubre de este año Paramore se embarcará en una gira alrededor de Estados Unidos y Canadá, y cerrará con broche de oro el 19 de noviembre en el Festival Corona Capital.

Yeah Yeah Yeah’s

Con cuatro álbumes en su haber, la banda neoyorkina conformada por Karen O, Nick Zinner y Brian Chase, tomó la decisión de tomarse un descanso tras la publicación de “Mosquito” en 2013.

En junio del año en curso la agrupación estrenó el single “Spitting Off the Edge of the World” en colaboración con Perfume Genius y anunció el próximo lanzamiento de “Cool It Down”, su nuevo álbum de estudio del que también se desprende su más reciente sencillo “Burning”, publicado el pasado 12 de agosto.

“¡Sí, han pasado 9 años desde que aparecimos en los escenarios de tu club! ¡Sí, tenemos algunas canciones tan frescas y nuevas para probarlas!”, compartió Karen O y compañía en un comunicado.

“Cool It Down” llegará a plataformas de streaming el 30 de septiembre por lo que es un hecho que el fandom de esta agrupación podrá disfrutar de música nueva en su paso por México.

En mayo del 2019 el trío regresó a México como parte de uno de los actos del Festival Corona Capital en Guadalajara. Ahora, después de poco más de tres años los Yeah Yeah Yeah’s volverán a pisar tierra azteca el próximo 19 de noviembre para presentarse en el Festival Corona Capital, que se llevará a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México.