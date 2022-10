El filme ‘The Whale’ de Brendan Fraser inaugurará el Festival de Cine de Los Cabos 2022

Tras su emotiva ovación en Venecia, The Whale (La ballena) ha despertado gran interés alrededor del mundo. Ahora el Festival Internacional de Cine de Los Cabos 2022 en su décima primera edición, anunció que la cinta dirigida por Darren Aronofsky será la encargada de abrir la gala inaugural el próximo 9 de noviembre y culminará hasta el día 13.

The Whale cuenta la historia de un solitario profesor de inglés que vive con obesidad severa que intenta volver a conectarse con su hija adolescente para tener una última oportunidad de redención. Basada en la obra de Samuel D. Hunter, publicó sensacine.com

A través de un comunicado, el encuentro fílmico que celebrará su decimoprimera edición a partir del próximo 9 de noviembre, confirmó que el nuevo trabajo de Aronofsky, cineasta conocido por icónicas cintas de culto como Pi, Requiem por un sueño y El cisne negro , podrá ser disfrutada desde esta paradisiaca región del país, lo cual coloca al festival como una de las primeras ventanas de exhibición para The Whale en tierras nacionales.

La décimo primera edición del Festival Internacional de Cine de Los Cabos tendrá como tema principal ‘La Baja Inspira’, mismo que consiste en una serie de películas que tienen la intención de rendir homenaje a la región anfitriona del evento.

Además, recientemente se anunció la selección oficial en competencia conformada por filmes como Blanquita, El suplente, Falcon Lake, I Love My Dad, Runner, The Origin of Evil y Viking